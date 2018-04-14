Франция опубликовала видео удара по Сирии

Французское военное ведомство опубликовало видеозапись ракетного удара по Сирии с одного из многоцелевых фрегатов этой ночью.

«Цель – центр производства химического оружия сирийским режимом», – говорится в сообщении министерства обороны Франции в Twitter.

Между тем, источник в Елисейском дворце заявил, что операция в Сирии не была направлена против России. «Целью нашей операции было уничтожение мощностей по производству и хранению химического оружия в Сирии», – приводит РИА «Новости» слова источника в Елисейском дворце.

Ранее в субботу в соцсетях появилось первое изображение якобы фрагмента сбитой ракеты, выпущенной возглавляемой США коалицией по Сирии.

Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Западные страны применили в Сирии 103 ракеты, в том числе Tomahawk («Томагавк»), сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.