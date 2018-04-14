Стало известно, откуда Франция наносила удары по Сирии

Франция при нанесении удара по Сирии использовала четыре фрегата и истребители четвертого поколения «Рафаль» и «Мираж»; самолеты вылетали с французской территории.

Так, при ударе французская сторона задействовала «фрегат противовоздушной обороны, три многоцелевых фрегата, (...) самолеты «Мираж 2000», «Рафаль», AWACS , самолеты-заправщики», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли также заявила, что страна участвовала в операции в Сирии как с моря, так и с воздуха, и самолеты вылетали с французской территории.

Она добавила, что целями ударов стали исследовательские центры, где якобы изучают и производят химоружие. Источник в Елисейском дворце уточнил, что эти центры якобы находились в пригородах Дамаска и Хомса.

«Мы не можем на 100% гарантировать, что были нанесены удары по всем запасам химоружия, но они были нанесены по средствам производства и изучения», – сказал он.

Кроме того, Парли, выступая с заявлением утром в субботу, сообщила, что «Франция и союзники убедились, что российская сторона была оповещена» об операции.

«Мы не ищем противостояния и отвергаем любую логику военной эскалации», – добавила она.

Однако агентство Reuters со ссылкой на источник в Елисейском дворце пишет, что Париж не уведомлял Москву об ударе по Сирии.

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии. При этом в США осудили решение Трампа.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.