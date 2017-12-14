Российские базы не были задеты в ходе ракетного удара по Сирии

Между США и Россией в Сирии нет прямого военного конфликта, Запад постарался не задеть российские военные базы в САР, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Климов заявил, что «американцы и их союзники сделали все, чтобы не задеть российские подразделения в Сирии», передает РИА «Новости».

Он добавил, что США и союзники «действуют (...) как преступная банда, уничтожающая свои улики, в том числе по фальсификации химатаки», напомнив, что специалисты ОЗХО вскоре должны были приехать в Сирию.

Однако США и их союзники не могут отказаться от роли «вечно правых», подчеркнул Климов.



Напомним, в ночь на субботу президент США Дональд Трамп объявил, что отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. В Дамаске раздались взрывы, появились сообщения о разрушенных зданиях.

В США заявили, что все цели ракетного удара США якобы были связаны с сирийской программой химического оружия. Более того, Пентагон не исключил продолжения ракетных ударов по Сирии.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что Дамаск намерен обратиться в СБ ООН с требованием принять меры против неприкрытой агрессии западных стран.