США обвинили «приспешников России» в загрязнении Донбасса радиоактивными отходами

Американское посольство в Киеве выразило беспокойство сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами территории Донбасса.

«Обеспокоены сообщениями о загрязнении радиоактивными отходами, вызванном приспешниками России на Донбассе», – говорится в сообщении посольства в Twitter.

В американском диппредставительстве отметили, что это «большой риск для здоровья людей и окружающей среды».

«Россия должна прекратить конфликт, это улучшит жизнь жителей Донбасса», – говорится в заявлении посольства.

Как отмечает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные СМИ, ополченцы собираются прекратить откачку воды на шахте «Юный коммунар» (также известна как «Юнком»), где в 1979 году был осуществлен экспериментальный ядерный взрыв с целью снижения напряжения в горном массиве.

«Это грозит тем, что радиоактивные отходы, которые находятся на глубине около 1 километра, выйдут на поверхность вместе с подземными водами и загрязнят окружающую территорию, в частности, сток реки Северский Донец, а также реку Дон и Азовское море», – пишет агентство.