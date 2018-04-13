Госдума предложила меры на случай, если Telegram не удастся заблокировать

В случае если Роскомнадзор не сможет полностью заблокировать мессенджер Telegram, Госдума может оперативно внести изменения в российское законодательство, сообщил зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников.

Крупенников сказал РИА «Новости», что депутаты посмотрят, достаточно ли у российских органов исполнительной власти полномочий, чтобы осуществлять полностью блокировку. «Если потребуются дополнительно какие-то законодательные инициативы, мы их оперативно внесем», – заверил он.

Зампред комитета Госдумы добавил, что депутаты проанализируют необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать Telegram в России немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Блокировка мессенджера может начаться уже в пятницу вечером. В Telegram уже заявили, что не станут идти ни какие-либо уступки.

Как отметил управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов, основатель мессенджера Павел Дуров «мог бы делиться перепиской, если б захотел», но «ему важнее пиар». «Если его здесь заблокировали, для него это, как орден повесили на грудь», – сказал Ашманов.

В свою очередь советник президента по интернету Герман Клименко заметил, что Дуров уже два с половиной наотрез отказывается разговаривать с государством. Также, по его мнению, после решение суда все чиновники должны покинуть Telegram.