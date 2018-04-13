Минобороны рассказало о тысячах разлагающихся трупов в разрушенной Ракке

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в сирийской Ракке, разрушенной возглавляемой США коалицией, сложилась крайне тяжелая эпидемиологическая ситуация.

«Крайне тяжелая и эпидемиологическая обстановка в Ракке. До сих пор тысячи трупов разлагаются под развалинами города. Город на 70% стерт с лица земли в результате бомбардировок американской авиации. Это оценки представителей международных организаций», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».

Напомним, 7 апреля российское военное ведомство опубликовало доказательства разрушения Ракки возглавляемой США международной коалицией, включая жилые здания, больницы, мечети, школы и объекты жизнеобеспечения. В коалиции смотреть опубликованные доказательства не захотели.