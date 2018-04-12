Швеция предложила Совбезу ООН проект резолюции по Сирии

Швеция предложила Совету Безопасности ООН проект резолюции по расследованию химических атак в Сирии и рассчитывает на его скорейшее принятие.

«Мы предложили коллегам обсудить сегодня возможность отправки в Сирию миссии высокого уровня по разоружению, которая разберется со всеми неразрешенными вопросами раз и навсегда», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее СБ ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.

После этого Россия доработала проект Швеции, который, по словам постпреда России Василия Небензи, «был затоптан в результате конфронтационных шагов США и ближайших союзников», и внесла его на рассмотрение Совбеза ООН, однако и этот проект отклонили.