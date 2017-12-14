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НОВОСТЬ ЧАСА:СБ ООН отклонил вторую российскую резолюцию по Сирии
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Для решения проблемы свалок есть проверенные рецепты
«Психическая атака» США дает преимущество России
Дроны в России перестали быть игрушками
«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Для начала следует научиться выбрасывать мусор
Александр Христофоров, журналист
«Треть москвичей готовы к раздельному сбору мусора!» – торжественно заявил в конце минувшего года глава департамента природы Москвы. Сам по себе ликующий тон чиновника свидетельствует о серьезной проблеме. Подробности...
Чего нам так и не смогла показать Никки Хейли
Эдуард Биров, журналист
Когда убивали детей Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии – весь «цивилизованный мир» аплодировал, ну или стыдливо засчитывал их в «сопутствующий ущерб». Но вот Россия – единственная – сказала: «Хватит!» И все стало меняться. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Шапкозакидательские настроения могут нам очень дорого обойтись
Виктор Алкснис, политический деятель
Когда я читаю глупости, распространяемые официальными СМИ, то мне жалко наших сограждан, которые верят, что у нас есть волшебный выключатель, которым мы не только «Дональд Кук» можем выключить, но и все США в целом. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве
Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедииПодробности...
Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии
Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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