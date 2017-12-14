СБ ООН отклонил вторую российскую резолюцию по Сирии

СБ ООН не принял подготовленный Россией проект резолюции об отправке экспертов ОЗХО в сирийскую Думу.

Проект не набрал необходимых девяти голосов. За проект голосовали пять стран, включая Китай, против – США, Великобритания, Франция и Польша. Шесть членов СБ воздержались, передает РИА «Новости».

Россия доработала проект Швеции, предложенный днем ранее, который, по словам постпреда России Василия Небензи, «был затоптан в результате конфронтационных шагов США и ближайших союзников, решивших сбить фокус с вопроса о расследовании происшествия 7 апреля».

В документе осуждается «любое применение токсичных веществ в качестве оружия в Сирии», приветствуется решение направить экспертов ОЗХО для расследования и содержится просьба «как можно скорее» сообщить о результатах их работы. Кроме того, от «всех сторон в Сирии» требуют предоставить экспертам доступ к месту расследования.

Перед этим СБ ООН не принял ни российский, ни американский проекты резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии.