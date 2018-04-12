Исполком СНГ прокомментировал заявления Украины о выходе

Официального уведомления от Украины о выходе из СНГ исполком содружества еще не получал, сообщила представитель пресс-службы исполкома.

«Официального уведомления от Украины относительно ее выхода из СНГ в Исполнительный комитет не поступило. Ничего такого у нас нет», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее в четверг президент Украины Петр Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. Он также пообещал внести в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении положений договора о дружбе с Россией.

В связи с выходом из СНГ Украина намерена также инвентаризовать всю договорно-правовую базу, заключенную в рамках Содружества, на предмет соответствия нацинтересам.