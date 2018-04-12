ЕК отвела России роль ключевого поставщика газа в Европу

В долгосрочной перспективе Россия останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, заявил еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете.

«Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз», – приводит его слова ТАСС.

Ариас добавил, что Россия «должна оставаться под постоянным давлением конкурирующих производителей, чтобы обеспечить выгодные цены на газ для европейского рынка».

Об этом он сказал на конференции «Европейский энергетический саммит» в Брюсселе.

Ранее в Германии заявляли, что проект газопровода «Северный поток – 2» позволит сократить расходы по транспортировке газа в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Вместе с тем в феврале Меркель говорила, что считает проект «Северный поток – 2» экономическим