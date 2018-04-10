В Германии объяснили целесообразность «Северного потока – 2»

Проект газопровода «Северный поток – 2» позволит сократить расходы по транспортировке газа в Европу, завили в Восточном комитете экономики ФРГ.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее во вторник канцлер Германии Ангела Меркель увязала судьбу «Северного потока – 2» с украинским транзитом, без ясности по которому реализация проекта газопровода «невозможна». Об этом она заявила на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Вместе с тем в феврале Меркель заявила, что считает проект «Северный поток – 2» экономическим, с этой же позиции вопрос обсуждался канцлером Германии накануне с президентом России Владимиром Путиным.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявлял, что Германия рассматривает совместный с Россией проект строительства газопровода «Северный поток – 2» как коммерческий.

Кроме того, компания Nord Stream 2 получила от Германии все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».