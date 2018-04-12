На победившего в лотерее сибиряка завели дело

Уголовное дело было заведено на жителя Красноярского края, не заплатившего налог с 10 млн рублей выигрыша в лотерею.

По данным следствия, мужчина в 2014 году выиграл более 10 млн рублей, однако уклонился от уплаты налога на сумму около 1,3 млн рублей, сообщается в telegram-канале СК.

Напомним, в марте житель Нижнего Новгорода стал победителем лотереи и обладателем 267 млн рублей.