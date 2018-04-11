Турчинов признался в желании «разбить армию Путина» под Симферополем

Секретарь Совета безопасности и национальной обороны Украины Александр Турчинов заявил, что с удовольствием бы разбил российскую армию под Симферополем или Ялтой в 2014 году, однако для этого нужны были боеспособные силы.

«Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было», – заявил Турчинов в интервью порталу «Гордон».

Он также привел мнения ряда дипломатов, у которых были другие взгляды на ситуацию в Крыму. Так, бывший посол Литвы Пятрас Вайтекунас, по словам Турчинова, говорил, что «Крым без крови стал спасением для Украины», потому что «Путин хотел кровопролития» для «развязывания полномасштабной войны».

Между тем, на Украине существуют разные версии, почему в 2014 году Крым был «отдан» без боя. Так, бывший начальник Генштаба ВС Украины, генерал-полковник Владимир Замана заявил, что украинские войска готовились к противостоянию российским войскам в Крыму в 2014 году, однако было принято решение не начинать военных действий, так как «украинская армия не готова».

В мае прошлого года газета ВЗГЛЯД писала о том, что Турчинов может остаться виноватым в «сдаче Крыма».