После взрыва машины с опасным грузом в Китае пропали семь человек

В Китае в результате взрыва машины для перевозки опасных грузов пострадали 13 человек, еще семеро пропали без вести, сообщила администрация уезда Чжэньань.

Инцидент произошел у сельского населенного пункта Юэхэ, передает ТАСС.

Не уточняется, какой именно груз перевозился.