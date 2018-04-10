Патриарх Кирилл предложил создать российский аналог Ватикана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что реконструкция Сергиева Посада позволит городу стать духовным и историческим центром православия по примеру Ватикана, являющегося духовным центром мирового католицизма.

«Среди нашей общественности и представителей местной власти стала возникать идея, чтобы попытаться придать городу Сергиев Посад особый статус и провести серьезную реконструкцию города, направленную на сохранение памятников и на создание более благоприятной среды обитания для людей. Подчеркнуть этой реорганизацией особый исторический и духовный статус города», – сказал патриарх, передает «Интерфакс».

По его словам, во многих государствах есть духовные центры, имеющие важное значение для населения.



«К примеру, Ватикан является духовным центром для католической всемирной общины, город Кентербери является духовным центром для Англиканской церкви», – отметил патриарх.