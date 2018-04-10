Путину пообещали создать «Силиконовую тайгу»

Председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон пообещал президенту России Владимиру Путину, что на востоке страны появится «Силиконовая тайга».

«Мы ориентируемся не только на развитие чистой науки, но и на создание мощного технологичесокого базиса. Абсолютно уверены, что если будет поддержка со стороны правительства, то за десять лет будет создана... Мы не хотим называть «Силиконовая долина», а вот «Силиконовую тайгу» мы гарантируем в Сибири сделать», – цитирует «Комсомольская правда» Пармона.

Он отметил, что в РАН уже отрабатывалась «ускоренная схема развития сибирских отделений».

Глава Сибирского отделения РАН - Путину: Слово «долина» у нас уже занято, но вот «Силиконовую тайгу» мы за десять лет гарантируем в Сибири сделатьhttps://t.co/Gk1FZcg9tV pic.twitter.com/sWZGkcGiZ2 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 апреля 2018 г.

Во вторник Путин посетил Курчатовский институт, где посмотрел последние разработки и принял участие в совместном заседании президиума РАН и ученого совета института.