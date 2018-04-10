Концентрация хлора в детском бассейне в Кемеровской области оказалась токсичной

СК возбудил дело после отравления десяти детей в бассейне «Олимпиец» в городе Мыски Кемеровской области, концентрация хлора в воздухе была токсичной, сообщили в ведомстве.

«9 апреля в бассейне «Олимпиец» в г. Мыски Кемеровской области 25 детей и тренер почувствовали едкий запах. Им была оказана медицинская помощь, 10 человек находятся под наблюдением врачей», – говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

В ведомстве рассказали также, что следователи проверили систему вентиляции и очистки воды и установили, что концентрация хлора в воздухе являлась токсичной.

«Предположительно, в бак дозации средств для обеззараживания воды по ошибке было добавлено средство для понижения показателей кислот в воде», – сообщили в СК.



По делу назначен ряд экспертиз. Изъята техническая документация



Напомним, накануне сообщалось, что кемеровские следователи проводят проверку по факту госпитализации восьми детей с признаками отравления в городе Мыски.