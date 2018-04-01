Вечером в воскресенье в Москве пошел первый весенний дождь; синоптики говорят, что вместе с этим небольшим дождем в российскую столицу придет весна, и советуют брать с собой зонты.

В центре погоды «Фобос» РИА «Новости» сообщили, что температурные значения после первоапрельского дождя станут близки к климатической норме.

По его словам, в ночь с понедельника на вторник дожди будут кратковременными, с вкраплениями слабого мокрого снега, а в пятницу ожидаются короткие ливневые дожди.

«Так что зонтики, что называется, брать уже нужно однозначно», – заключил специалист.

Специалист «Фобоса» Евгений Тишковец пояснял, что с 1 апреля «мы стартуем с климатической весной, то есть будет переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных показателей».

Публикация от (@olgagordien_ko) 1 Апр 2018 в 9:11 PDT

Как сообщал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в московский регион в конце следующей рабочей недели придет теплая погода, на Пасху ожидается до плюс 15-16 градусов.