На Пасху в Москву придет резкое потепление

В московский регион в конце следующей рабочей недели придет теплая погода, на Пасху ожидается до плюс 15-16 градусов, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дальнейшие расчеты показывают, что весна в явном виде уже будет ощущаться в течение предстоящей недели», – передает его слова «Интерфакс».

В понедельник, по его словам, температура впервые дойдет до 10-11 градусов тепла. В дальнейшем теплая погода сохранится.

Более того, к среде появится яркое весеннее солнце. В пятницу в некоторых южных регионах Подмосковья термометры покажут плюс 17 градусов Цельсия. Ночью температура будет опускаться до 1-3 градусов тепла.

В воскресенье москвичам пообещали первый весенний дождь.