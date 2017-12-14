Путин по телефону поблагодарил Тулеева

Российский президент Владимир Путин в воскресенье позвонил Аману Тулееву, подавшему прошение о досрочной отставке с поста губернатора Кемеровской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», – приводит его слова РИА «Новости».

В воскресенье Путин принял отставку Тулеева и назначил Сергея Цивилева врио главы Кузбасса. Цивилев в обращении к жителям региона заявил, что все виновные в трагедии в Кемерово понесут строжайшее наказание.

Политолог Алексей Мартынов, комментируя назначение Цивилева, отметил, что мало кому в подобном положении доставался такой старт. «Ему теперь придется нелегко», – сказал политолог, отметив, что тяжелый старт дал ему шанс продемонстрировать свое умение признавать и быстро исправлять свои ошибки.

В свою очередь, политолог Дмитрий Гусев отмечал, что Цивилев – хозяйственник, работал в частном бизнесе, причем в угольной отрасли, хорошо знает экономику региона.