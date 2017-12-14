Эстония не увидела повода для беспокойства в учениях Балтфлота России у границ Латвии

Канцлер министерства обороны Эстонии Йонатан Всевиов призвал не беспокоиться из-за российских ракетных учений в Балтийском море.

«Само по себе это не вызывает озабоченности. Разумеется, мы очень внимательно следим за всеми учениями, которые проходят на суше, на море и в воздухе», – передает его слова Delfi.

В то же время он заявил, что учения проходят очень близко к границам НАТО. По словам Всевиова, «не припоминается, чтобы на Балтике такие учения проводились».

Ранее депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс заявил, что прибалтийской республике нужно наблюдать за российскими учениями в Балтийском море, чтобы не позволить им «испортить Пасху».

Речь идет о тренировочных ракетных пусках в Балтийском море, намеченных Россией на 4-6 апреля.