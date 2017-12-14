Эксперт назвал экологическую конференцию Грудинина пиаром

Экологическая конференция экс-кандидата в президенты Павла Грудинина – это пиар и уход от реальной помощи жителям Московской области, пострадавшим от выбросов свалочного газа, заявил газете ВЗГЛЯД директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Проведение директором ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павлом Грудининым экологической конференции – это попытка пиариться на проблеме свалок, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Если бы он хотел помочь жителям Подмосковья или того же Волоколамска, то без конференций построил бы мусоросжигательный завод. Земля у него есть, ему ничего не надо. Деньги, как известно, по всяким заграничным счетам, у него тоже есть. Ну сделай что-то для людей, просто для людей! Не для понтов, чтобы потом «продавать» этот ход, как он «продавал» информацию о том, что подарил квартиры в своем Совхозе имени Ленина или, как говорил, что построил там социализм, а потому, что это просто необходимо и нужно», – отметил Мартынов.

Политолог подчеркнул, что вместо этого на землях «Совхоза имени Ленина» расположены торгово-развлекательные центры. «Я имею ввиду эти огромные «Меги» и прочие», – пояснил он.

«По уровню доходов современный мусоросжигательный завод, который утилизирует эти все отходы без вреда для экологии, – бизнес не менее прибыльный, чем строительство ТЦ. Кроме того, такой поступок был бы лучшей пиар акцией – политической, неполитической, просто человеческой», – отметил Мартынов.

Собеседник отметил, что жителям Волоколамска не нужна политизация проблемы с полигоном ТБО «Ядрово». «Людям важнее дышать чистым воздухом, а не вдыхать отравленные газы со свалки», – указал политолог. По его мнению, своей инициативой провести конференцию Грудинин лишь подхватывает тренд других российских оппозиционеров на «раскачивание лодки».

Складывается впечатление, что наши оппозиционеры убеждены в том, что если есть повод, то надо «покачать», вместо того, чтобы переживать со всей страной, а потом найти решения, они пиарятся, подчеркнул Мартынов. «Это они делали и на Пушкинской площади, на стихийном траурном митинге, где люди с цветами выражали сочувствие к кемеровской трагедии. Да, там не было Павла Грудинина, но были активисты «Открытой России» Михаила Ходорковского и Алексей Навальный. Своими действиями Грудинин встает в один ряд с этими людьми», – уверен он.

Не исключил Мартынов, что пиар Грудинина с экологической конференцией может быть связан с его губернаторскими амбициями. «Грудинин – это человек, который просто так ничего не делает. Версию о пиаре для губернаторской кампании поэтому я не исключаю», – заключил он.

Ранее сообщалось, что Павел Грудинин намерен 31 марта провести в возглавляемом им «Совхозе имени Ленина» провести экологическую конференцию. Такая идея посетила его как раз после обострения проблемы выбросов свалочного газа в подмосковном Волоколмаске.

Напомним, в четверг сообщалось, что для решения проблемы свалки под Волоколамском администрация президента обращалась за помощью к ученым. Также власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово», на котором накануне зафиксировали очередной выброс свалочного газа, после которого концентрация сероводорода в атмосфере превысила норму в 12 раз.

После массовых протестов местных жителей, жалующихся на неблагоприятную экологическую обстановку, губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона «Ядрово», где в настоящее время строят систему сбора биогаза, а затем будет установлен факел для его сжигания.