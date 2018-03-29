Кремль обратился к ученым для решения проблем полигона «Ядрово»

Администрация президента обращалась к ученым за помощью в решении проблемы свалки под Волоколамском, сообщил президент РАН Александр Сергеев.

«Мне позвонили из администрации президента несколько дней назад с вопросом, знаем ли мы в академии наук, что творится в Волоколамске?» – сказал Сергеев. По его словам, в Кремле предложили заняться этой проблемой, так как это «научная задача», передает РБК.

Сергеев заметил, что для решения проблемы можно было бы построить современный завод по переработке отходов, однако этого сделать невозможно из-за отсутствия денег, поэтому нужно решать проблему по-другому.

«Хотелось бы, чтобы мы не получали такие запросы, а опережали бы их. Чтобы мы сами видели проблемы и выходили бы с вариантами их решения», – указал Сергеев.

Ранее в четверг зампредседателя правительства Московской области Александр Чупраков заявил, что на полигоне «Ядрово» началась перекачка фильтрата во временный резервуар для его хранения.

Также власти рассказали о предстоящей дегазации полигона «Ядрово».