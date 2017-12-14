Порошенко высмеяли за объявление о запуске 4G на Украине

Украинцы посмеялись над президентом Петром Порошенко после его объявления о том, что мобильные операторы запустили новое поколение связи 4G.

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил о запуске в стране новое поколение связи 4G. При этом он разместил короткий видеоролик, на котором вместо Украины показана карта Северной Америки.

«Связь четвертого поколения отныне в Украине! Операторы мобильной связи запускают 4G в более чем двадцати городах Украины! Поздравляю украинцев с внедрением 4G», – написал Порошенко, однако его слова подписчики восприняли скептически:

«Спасибо! Так с гордостью заявлять что мы отстаем это 5», – считает Антон Метельский.

«Добро пожаловать в 21 век», – написала Julia Julietta.

«Люди от этого лучше жить не станут», – заявил Dmytro Sergeevich

«Хлопці кажуть шо то є зрада! (говорят, что это измена, прим ВЗГЛЯД)», – отметил пользователь Alg Alg Alg.

«Какой 4G? У нас 3G работает только в крупных городах», – сообщил Андрій Постовалов.

Напомним, в прошлом году, согласно рейтингу Speedtest Global Index, скорость мобильного интернета на Украине оказалась в числе худших в мире. Тогда же первый вице-премьер Степан Кубив признал, что Украина отстала от развитых стран по внедрению сетей 3G на 15 лет, а 4G – на семь.