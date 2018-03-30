Аксенов назвал три причины снижения турпотока в Крым

Основными причинами снижения туристического потока в Крым в 2017 году стали холодная погода, высокие цены на перелеты и недостаточный уровень туристического сервиса на полуострове, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Причиной снижения турпотока стала не только холодная погода в начале прошлого курортного сезона, но и системные факторы, которые тормозят развитие отрасли. Во-первых, это высокие цены на авиабилеты... Еще один неблагоприятный фактор связан с соотношением «цена-качество» отдыха, которое пока оставляет желать лучшего», – передает РИА «Новости» слова Аксенова.

По его словам, доля стоимости авиаперелета в Крым составляет от 40 до 60% общей стоимости отдыха. В этой связи власти направили свои предложения по решению проблемы в рабочую группу, созданную на уровне Совфеда.

Кроме того, правительство Крыма инициировало предложения по снижению арендной платы на земельные участки санаторно-курортного и гостиничного комплексов в курортных регионах, что создаст условия для снижения цен.



«Первые результаты уже есть. Так, городской совет Алушты снизил ставки аренды на 33%», – сказал Аксенов.

Напомним, ранее в министерстве курортов и туризма республики сообщили, что в 2017 году в Крыму отдохнули около 5,4 млн туристов, что меньше, чем в 2016 году.