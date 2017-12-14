Авто с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге

В пятницу территорию генерального консульства США в Петербурге начали покидать первые автомобили с дипломатическими номерами.

Так, по меньше мере три внедорожника с дипломатическими номерами выехали утром из внутреннего двора генерального консульства США на Фурштатской улице, передает РИА «Новости».

Отмечается, что утром за день до закрытия у генконсульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось.

Сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания три желтых мешка. Также здание консульства покинула женщина с двумя пакетами; она уехала на автомобиле службы доставки.

Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен, что, как пояснил полицейский, связано с трагедией в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, меры в отношении США включают высылку такого же количества дипломатов из России.

В пятницу в Белом доме заявили, что решение Москвы выслать американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений России и США.

В свою очередь генконсул России Валерий Тимашов заявил, что закрытие генконсульства в Сиэтле является захватом российской собственности.