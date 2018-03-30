Белый дом дал оценку высылке американских дипломатов из России

Вашингтон считает, что решение Москвы выслать американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений России и США, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединенными Штатами и Россией», – отмечается в документе, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что решение России выслать группу американских дипломатов из страны не было для США неожиданностью, и Вашингтон готов дать ответ на этот шаг Москвы.

Ранее об этом же заявила представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, меры в отношении США включают высылку такого же количества дипломатов из России.

В понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».