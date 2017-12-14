США отреагировали на высылку дипломатов из России

Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон оставляет за собой право ответить на высылку американских дипломатов из России.

«Мы все еще изучаем подробности решения России, но позвольте мне еще раз сказать, мы оставляем за собой право на дальнейшие действия по любым российским ответным мерам, направленным против Соединенных Штатов», – утверждала она.

Науэрт также заявила, что закрытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге повлияет на дипдеятельность США в России.

«Это существенно отразится на нашей консульской деятельности, будут затронуты визовые операции. Когда мы вынуждены сокращать число своих сотрудников, то меньше людей смогут заниматься визовыми и другими вопросами», – отметила она.

Также в госдепе заявили, что Россия, намереваясь выслать дипломатов ряда стран, якобы еще больше изолирует себя, передает РИА «Новости».

«Насколько я понимаю, Россия намеревается предпринять аналогичные меры к 28 другим странам, которые выразили солидарность с Великобританией. Россия сама изолирует себя, продолжая бесстыдно игнорировать факт химической атаки», – сказала Науэрт.

Кроме того, США не считают, что высылка из России группы дипломатов имеет какое-либо оправдание. «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь», – утверждала она, передает ТАСС.

По словам Науэрт, Россия якобы не заинтересована в диалоге с Соединенными Штатами и решении вопросов, возникающих в двусторонних отношениях. «Из представленного нам списка (высылаемых дипломатов и закрытия генконсульства в Санкт-Петербурге) ясно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по вопросам, имеющим значение для наших двух стран», – отметила она.

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, меры в отношении США включают высылку такого же количества дипломатов из России.

В понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».