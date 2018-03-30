Закрытие консульства России в Сиэтле расценили как захват собственности

Закрытие генконсульства в Сиэтле является захватом российской собственности, заявил генконсул России Валерий Тимашов.

Тимашев заявил, что американская сторона «фактически снимает дипломатический иммунитет и ограничивает нас в доступе к нашей российской собственности», передает ТАСС.

«Таким образом, фактически имеет место захват собственности», – сказал он в эфире Первого канала.

Консул-советник России в Сиэтле Халит Айсин заявил, что генконсульство, которое по требованию американских властей должно быть закрыто в пятницу вечером, до последнего момента будет оказывать консульские услуги россиянам.

«В оставшееся время мы постараемся обеспечить прием по консульским вопросам максимально большого числа российских граждан. Сейчас идет выдача готовых документов. По требованию американских властей генконсульство должно прекратить деятельность к 17:00 местного времени 30 марта (03:00 мск 31 марта)», – сказал Айсин.

Он пояснил также, что те россияне, которым необходимо свершение консульских действий, как, например, оформление паспортов, гражданства или нотариата, теперь должны будут обращаться в консульский отдел посольства России в Вашингтоне, в генеральные консульства России в Нью-Йорке или Хьюстоне.

Отмечается, что генконсульство в Сиэтле обслуживало такие штаты, как Аляска, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Айова, Монтана, Небраска, Невада, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон, Вайоминг, Юта, а также остров Гуам, Американское Самоа и Северные Марианские острова.

Напомним, в понедельник сообщалось, что в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля США высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, всего 60 человек. Кроме того, принято решение о закрытии российского консульства в Сиэтле в связи с его «близостью к одной из американских баз подводных лодок».

В четверг глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что Россия отзывает согласие на функционирование генконсульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, меры в отношении США включают высылку такого же количества дипломатов из России.

В пятницу в Белом доме заявили, что решение Москвы выслать американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение отношений России и США.