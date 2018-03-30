Трамп пригрозил Южной Корее заморозить новый торговый договор

Президент США Дональд Трамп намерен вывести США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей. Это было одним из его предвыборных обещаний в рамках улучшения условий для американских рабочих.

Решение президента США Дональда Трампа о выходе из торгового пакта Южной Кореи ознаменует новый поворот отношений между странами, пишет Financial Times.

Напряженность между США и Северной Кореей усиливается, что может повлиять на выход США из соглашения «Корус», подписанного в 2007 году. Источник называет это «потенциально ошеломляющим развитием событий».

Решение еще не окончательное, и несколько ведущих членов администрации Трампа стремятся отговорить президента от него.

Выход из торговой сделки «Корус» с одним из ближайших союзников Вашингтона в Азии станет последним из решений Трампа на фоне надвигающегося ракетно-ядерного кризиса, вызвавшего недоумение и тревогу в США, отмечает источник.

Ставки в ядерном противостоянии снова выросли после заявления Северной Кореи о том, что она испытала мощную водородную бомбу, а значит, КНДР достигла своей ключевой цели в национальной ядерной программе.

Решение Трампа, однако, соответствует предвыборным обещаниям разорвать торговые сделки, которые президент считает невыгодными для американских рабочих. Он уже исключил присоединение к торговому соглашению о Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП), которое в настоящее время обсуждается, а также к Трансатлантическому торговому и инвестиционному партнерству с Европой, и он угрожает выйти из североамериканского соглашения о свободной торговле (Нафта).

Трамп назвал Корус «ужасной» сделкой, и его критики указали на расширение торгового дефицита США с Южной Кореей по соглашению, которое в настоящее время составляет 28 млрд долларов. Однако в докладе торговой палаты США в 2017 году говорилось, что соглашение «уже принесло реальную пользу американским рабочим, фермерам, скотоводам и компаниям».