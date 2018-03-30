Завершились испытания ЗРК «Багульник»

Госиспытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник» холдинга «Высокоточные комплексы» успешно завершены, сообщает «Ростех» (включает в свой состав «Высокоточные комплексы»).

«В 2017 году успешно завершены государственные испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса «Багульник». Следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Характеристики «Багульника» в холдинге предпочли не разглашать.

Напомним, в среду заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин сообщил, что холдинг впервые предложил на экспорт новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Викинг» (типа ЗРК «Бук-М3»), дальность стрельбы которого увеличена в полтора раза по сравнению с предшественником.