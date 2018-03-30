В России решили создать роботизированную РСЗО для борьбы с дронами

Концерн «Техмаш» намерен создать малокалиберную реактивную-систему залпового огня (РСЗО) с элементами роботизации, способную поражать вертолеты и беспилотники, сообщил на выставке ArmHiTec-2018 заместитель гендиректора компании Александр Кочкин.

«Мы ставим целью создать систему, которая будет с функцией не только борьбы с наземными целями, но и борьбы с воздушными целями. Поражать будет вертолеты и беспилотники в непосредственной близости – 1,5-2 километра, по высоте – не более одного километра», – цитирует Кочкина ТАСС.

Замглавы НПК «Техмаш» также отметил, что в ближайшее время компания планирует проработать с Минобороны техзадание на новую РСЗО, предположив, что заинтересованность проявят ВДВ, морская пехота и спецназ, «которые действуют в отрыве от основных сил». «Им огневая поддержка таких систем нужна», – добавил Кочкин.

По его словам, РСЗО будет применять специально разработанные для нее снаряды и уже принятые на вооружение неуправляемые авиаракеты калибра 50-80 миллиметров, а также получит элементы роботизации – возможность дистанционного управления оператором.

Система получит автоматизированые перезарядку и систему ориентирования на местности. Кроме этого, на РСЗО установят автоматизированную многоканальную систему наведения и управления огнем, позволяющую поражать цели ночью и в условиях задымленности и запыленности поля боя.

Напомним, в феврале сообщалось, что концерн «Техмаш» создал новейший снаряд для морских РСЗО с увеличенной дальностью.