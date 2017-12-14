Американские СМИ: Кремль превысил зеркальный ответ США

В США считают «прискорбным и необоснованным» российское решение о высылке американских дипломатов, пишут американские СМИ. Кроме того, они отмечают, что Вашингтон «зарезервировал право» реагировать на последующие шаги России.

«Кремль превысил эквивалентный ответ США и приказал закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге, втором по величине городе России. Это консульство крупнее и гораздо важней для отношений, чем российское Консульство в Сиэтле», – подчеркнуло американское издание The New York Times.

Авторы издания также добавили, что «кризис, связанный с отравлением бывшего российского агента Скрипаля и его дочери, вызвал самую серьезную напряженность в отношениях Кремля и Запада за последние десятилетия и заставил действовать даже такие страны, как Германия, которые обычно опасаются напрямую сталкиваться с Москвой».

The Wall Street Journal подчеркнуло, что в Вашингтоне считают «прискорбным и необоснованным» российское решение о высылке американских дипломатов.

Отравление Скрипаля и последующие санкции усугубили отношения между Россией и Западом, которые и без того были не в лучшем состоянии в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в президентские выборы в США-2016 и ее «военными интервенциями на Украине и в Сирии», – резюмировала WSJ.

«Мы не рассматриваем это как дипломатический ответ: око за око. Россия несет ответственность за это ужасающее нападение (отравление Скрипаля – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит WSJ слова представителя Госдепа Хизер Науэрт. «Они не должны выставлять себя жертвой», – добавила она, подчеркнув, что США «зарезервировали право» реагировать на последующие шаги России.

При этом издание отметило, что американские аналитики и бывшие чиновники опасаются, что Трамп не согласится продолжать эту линию, поскольку он, судя по всему, хочет поддерживать связи с президентом Владимиром Путиным, чтобы совместно решать сирийский и северокорейский вопрос.

«Он будет стремиться ограничить ущерб связям США и России, потому что он все еще видит и по-прежнему хочет искренние, позитивные отношения с Россией», – заявилл WSJ старший научный сотрудник Атлантического совета, бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны США Марк Симаковский. Кроме того, Трамп «преследует в Иране, Северной Корее и других точках мира цели, которые, по его мнению, могут быть достигнуты вместе с Россией» – пояснил он.

Напомним, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генерального консульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом и должны покинуть Россию до 5 апреля. Кроме того, будет закрыто генконсульство Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Такие меры озвучил российский МИД в качестве ответа на решение Вашингтона выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН в качестве меры против РФ из-за дела Скрипаля.