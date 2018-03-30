Минобороны Латвии вызвало военного атташе России

Министерство обороны Латвии вызвало российского военного атташе в республике Андрея Лобова и выразило недовольство планами Москвы устроить тренировочный пуск ракет над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море.

«Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем», – заявили в Минобороны Латвии, передает РИА «Новости».

Латвийская сторона потребовала у атташе детальной информации о планируемых действиях в латвийской эксклюзивной экономической зоне, а также о том, как будет обеспечена безопасность. Минобороны заявило Лобову, что Балтийское море имеет важное значение для экономики, и действия России повредят экономической активности, а также увеличат риск инцидентов.

Между тем Агентство гражданской авиации (АГА) в ответ на просьбу России согласилось закрыть на следующей неделе воздушное пространство Латвии на высоте 18 км в зоне, предусмотренной для тренировочных запусков российских ракет, сообщил директор АГА Марис Городцов. Он пояснил, что закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило.

Ранее российский Главный центр единой системы организации воздушного движения ранее информировал Латвию, что российские морские силы с 4 по 6 апреля проведут тренировочные запуски ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море.