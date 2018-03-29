Захарова процитировала Достоевского в ответ на обвинения главы МИД Британии

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя заявление главы британского МИД Бориса Джонсона, процитировала классика русской и мировой литературы Федора Достоевского.

Захарова заявила, что, в отличие от Джонсона, в России «Достоевского читали», «мы его любим и знаем», передает РИА «Новости».

«Так вот, цитата Федора Михаловича: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», – сказал Захарова на брифинге в четверг.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил дело Скрипаля с действиями, описанными в начале романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Российские дипломаты сочли эту параллель некорректной.

Напомним, в марте отношения Лондона и Москвы резко ухудшились после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Британская сторона обвинила Россию в применении химического оружия на территории Великобритании, в результате чего якобы и был отравлен Скрипаль.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в крупнейшей манипуляции мировым общественным мнением.