Российские дипломаты язвительно ответили Джонсону по поводу романа Достоевского

Посольство России в Великобритании сочло проведенную главой британского МИД Борисом Джонсоном аналогию между делом Скрипаля и сюжетом романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» не совсем корректной.

«Борис Джонсон сравнил «дело Скрипаля» с «Преступлением и наказанием». Хороший вкус в том, что касается книг, но у Раскольникова был мотив, а у Порфирия Петровича – доказательства, а не пять слайдов в PowerPoint от британского посольства», – передает РИА «Новости» сообщение посольства в Twitter.

Напомним, ранее в четверг глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил так называемое дело Скрипаля с действиями, описанными в начале романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

В понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Ряд стран, в том числе Болгария и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам. Также 13 дипломатов выслала Украина, США – 60, четверых россиян назвала персонами нон грата Канада.