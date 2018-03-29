Пожарные пожаловались на действия администрации «Зимней вишни»

В момент прибытия пожарных администрация и охрана ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово отсутствовали на месте, хотя должны были рассказать спасателям, сколько людей может находиться в здании и где, сообщил начальник пожарного расчета Андрей Бурсин.

Бурсин первым прибыл на место пожара со своим подразделением. По его словам, сигнал о возгорании поступил в 16.05, в 16.09 спасатели были уже на месте, передает ТАСС.

«Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!», – сказал Бурсин.

По его словам, ни администрации, ни охраны не было – по крайней мере, никто из них не встретил пожарных.

«Никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их», – рассказал Бурсин.

Он добавил, что на месте были сотрудники городской службы спасения, у которых нет возможности заниматься тушением пожара.

«Пожарные, в том числе и звено газодымозащитной службы сразу поднялись на четвертый этаж (где был очаг пожара). Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться уже было практически невозможно, на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, была очень высокая температура, шло стремительное распространение огня», – рассказал Бурсин.

Он отметил, что пожарные сразу начали тушить пожар, искать людей и их эвакуировать. Для этого создали два боевых участка, было подано 12 стволов. Еще 13 человек находились на крыше, куда подбирался огонь. Оттуда их спасли с помощью подъемных механизмов.

«Одного мужчину живым обнаружило во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемного механизма, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», – рассказал Бурсин.

Работа осложнялась, по словам пожарного, трудной планировкой и огромными размерами торгового центра, а также наличием газовых баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. По словам Бурсина, из-за баллонов произошел один взрыв.

При этом ни одна из систем противопожарной защиты не работала, подтвердил он, не светились знаки эвакуационных выходов, не было аварийного освещения.

«Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», – добавил пожарный.

Напомним, при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека.