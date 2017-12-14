Грузия решила выслать российского дипломата

Грузия вышлет одного российского дипломата из-за дела Скрипаля, сказано в заявлении МИД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

После войны 2008 года в Грузии работает секция интересов России при посольстве Швейцарии.

МИД объяснил свое решение солидарностью с Лондоном в связи с «общими вызовами» безопасности.

Сотрудник секции должен покинуть Грузию в течение семи дней. Кто именно это будет, неясно.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Ряд стран, в том числе Болгария и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам.

Кремль заявил, что Россия ответит взаимно на меры, принятые Западом.

При этом МИД заметил, что цифры по высылке российских дипломатов не оставляют сомнений, что за провокацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоят мощные силы в США и Великобритании.