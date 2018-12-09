Четырехлетний мальчик из Крыма установил рекорд по отжиманиям

В Евпатории четырехлетний Матвей Потехин установил рекорд России в своем возрасте по количеству отжиманий за один подход, сообщает Книга рекордов России.

Родившийся 15 июня 2014 года мальчик отжался 558 раз, передает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре пятилетний Рахим Куриев из Чечни установил мировой рекорд, совершив 3 тыс. 202 отжимания одним подходом за 2,5 часа. До этого мальчик смог отжаться 4 тыс. 105 раз за 2 часа 25 минут, но тот рекорд не был зафиксирован.