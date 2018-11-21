ФСБ назвала свидетельство реальной угрозы безопасности со стороны Киева

Захват Украиной экипажа российского судна «Норд» продемонстрировал наличие со стороны Киева реальной угрозы для безопасности граждан России и свободы судоходства, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Вольский во время выступления на брифинге в Москве напомнил о провокационных действиях Украины, предпринимаемых в последнее время, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «особо необходимо отметить незаконные действия украинских пограничников по захвату 25 марта текущего года рыболовецкого судна и российского экипажа промыслового судна «Норд».

Вице-адмирал напомнил, что «капитан Горбенко Владимир Николаевич до сих пор удерживается украинскими властями».

Этот инцидент продемонстрировал «наличие на территории Республики Крым и в Азовском море реальных угроз безопасности граждан России и безопасности, свободе судоходства со стороны официальной украинской власти».

В субботу ФСБ проводит брифинг, посвященный провокации ВМС Украины в Керченском проливе.

На вопросы журналистов отвечают первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ Алексей Вольский и начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов.