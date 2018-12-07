Арестован экс-глава Российского авторского общества Сергей Федотов

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, подозреваемого в мошенничестве, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 07.12.2018 в отношении Федотова С., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 6 февраля 2019 года», – приводит слова представителя суда ТАСС.

В августе Пресненский суд Москвы взыскал с экс-главы РАО 247,5 млн рублей в пользу истца – Общероссийской общественной организации «Российское авторское право» «в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением».

Федотов участвовал в мошеннической схеме «незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества», которое принадлежало РАО. Ущерб оценивался в более чем 500 млн рублей. Дело было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».