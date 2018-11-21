Митрополит Онуфрий вернул Варфоломею приглашение на «объединительный собор»

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и другие епископы канонической Украинской православной церкви вернули приглашения на так называемый объединительный собор отправителю – Константинопольскому патриарху Варфоломею, сообщил источник Союза православных журналистов.

«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный собор», запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору. Точно так же намерены поступать и другие архиереи УПЦ», – говорится в сообщении на сайте СПЖ.

В конверте с приглашением каждый епископ также получил копию письма патриарха Варфоломея митрополиту Онуфрию. В нем сообщалось, что в случае неявки на объединительный собор Константинополь будет считать митрополита Онуфрия «раскольником», передает «Интерфакс».

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