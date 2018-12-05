В РПЦ заявили о зависимости «новой украинской церкви» от Константинополя

Новая «единая церковь» на Украине в ключевых вопросах будет зависеть от Константинополя, ей даже не доверили подготовить устав, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Константинополь перехитрил украинских госчиновников. Религиозной организации, которую пытается наскоро слепить из раскольников президент Порошенко в качестве своего главного предвыборного проекта, под видом «автокефалии» подсунули зависимость от Фанара во всех ключевых вопросах. «Единой церкви» даже не доверили самостоятельно сочинить собственный устав», – сказал Балашов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата с правами широкой автономии, не именуется автокефальной, но обладает значительно большей самостоятельностью. При этом, в отличие от УПЦ, создаваемая «единая поместная церковь» не будет обладать никакими возможностями влияния на решения, принимаемые в отношении ее Константинопольским патриархатом, подчеркнул замглавы синодального отдела.

«А ведь года не прошло, как Филарет Денисенко (глава неканонической церковной структуры) в одном из интервью говорил: «Какая разница – подчиняться Москве или подчиняться Константинополю? Украина – независимое государство», – обосновывая тем требование полной и безоговорочной автокефалии. И вот пришлось уже отказаться и от «патриаршества», и от реальной независимости, и от планов лично возглавить «объединительный собор», куда, по слухам, «бывшего митрополита Киевского», как именуют теперь Филарета греки, планируют и вовсе не пустить во избежание неожиданностей. Совсем другие люди теперь руководят процессом. И озабочены они главным образом надежным закреплением многочисленных «ставропигий», то есть собственных угодий Фанара на Украине. Среди них – и Киево-Печерская лавра, и Манявский скит», – сказал Балашов.

По его словам, «объединительный собор» его заморские руководители организовать самостоятельно не в силах» и «эта часть работы доверена украинским властям».

Во вторник киевская пресса опубликовала проект устава будущей украинской православной церкви. Протоиерей Андрей Новиков, комментируя публикацию газете ВЗГЛЯД, заявил, что «перед нами фактически модель прямой юрисдикции Константинопольского патриархата над всем православным миром».

Кроме того, греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу проекта устава церкви Украины. Из документа следует, что новая «единая церковь» Украины будет создана по модели Критской: главой церкви будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко. При этом «украинская церковь» не сможет канонизировать святых, ей надо будет подавать прошение в Константинопольский патриархат, который даст окончательное одобрение. Одновременно Константинополь будет иметь под своим контролем монастыри – ставропигии, а «Украинская церковь» сможет получать миро только из Стамбула.