Наблюдать за границей России и Грузии позвали швейцарцев

Швейцарские таможенники из компании SGS (Societe Generale de Surveillance SA) с марта будут привлечены к контролю грузов, следующих по транспортным коридорам через Абхазию и Южную Осетию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным тбилисской газеты «Резонанси», швейцарская компания начала трехмесячные подготовительные работы.

Как отмечает издание, Москва и Тбилиси уже перечислили компании соответствующие финансовые средства.

Швейцарцы расположатся на трех российских и трех грузинских КПП.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураба Абашидзе заявил, что сейчас предстоит создать грузино-швейцарско-российскую группу, которая будет осуществлять мониторинг над имплементацией соглашения и реализацией проекта.

Вопрос мониторинга дискутируется уже седьмой год после договоренности в рамках ВТО. Тогда было подписано российско-грузинское соглашение 2011 года об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами, которое сняло претензии Тбилиси к России по поводу ее вступления в ВТО. Оно включает два документа – о таможенном администрировании и основных принципах механизма мониторинга товарооборота, а также меморандум о взаимопонимании с утверждением роли Швейцарии в качестве третьей нейтральной стороны.

Швейцарская компания SGS – один из мировых лидеров в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации. Компания создана в 1878 году. Ее штаб-квартира расположена в Женеве, а число офисов по всему миру превышает 1 тысячу.

Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений после войны 2008 года.