Блогеры похвалили Кириенко после его заявления о рэп-концертах

Пользователи Сети обсудили реакцию на отмену рэп-концертов первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, назвав ее торжеством разума.

«Кириенко на съезде «Единой России» сказал, что отменять концерты – полная глупость. Я могу бесконечно смотреть, как на город падает снег, как мои дети наряжают елку и как в моей стране торжествует разум», – заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Telegram.

«Похоже, цепочка сорванных концертов вот-вот оборвется. У молодежных исполнителей появились очень высокопоставленные защитники:

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость».

Так прокомментировал сложившуюся бредовую ситуацию Сергей Кириенко, причем на съезде «Единой России», чтобы сразу отбить охоту у отдельных ее представителей к излишнему рвению обратно в СССР. Значит, не обманывал Песков, когда говорил, что за ситуацией с отменой концертов в Кремле следят очень внимательно. Ждем развития событий. Последуют ли кадровые решения в отношении чересчур инициативных сотрудников правоохранительных органов?» – пишут авторы канала Суеверная Демократия.

«Вообще, конечно, ощущение, что проблема с этими концертами если и не совершенно, то во многом искусственная», – заявил автор Telegram-канала Доктор прописал.

Автор канала Что происходит? считает, что попытки запрещать концерты в стиле Андропова – это очевидное мракобесие:

«Смешно и то, что депутаты выбрали для круглого стола каких-то перцев, чьи концерты никто отменять и не думал – перестраховывались от скандала, видимо. Казалось бы, все готово для церемониальной беседы с представителями общества, на котором можно сделать какое-то заученное па из репертуара бестолковых депутатов, которое их традиционно ни к чему не обязывает. Исполнители русского рэпа привыкли ко многому, но чтобы о них так прямо вытирали ноги на глазах честной публики – это стало перебором даже для представителей этой субкультуры. В итоге еще больший скандал, рэперы сваливают тоже, открыто заявляя о бесполезности этой посиделки».

Блогер Александр Мучаев в своем Telegram-канале заявил, что пока «журналисты хихикали в кулачок над заседанием с Птахой и Жиганом», власти призвали не давить на музыкантов:

«Надеюсь, любители доносов в регионах это услышат и отстанут от IC3PEAK. А дружное журналистское сообщество пусть скажет, что это их очередная победа над цензурой. Главное, чтоб наверху реально осознали, что запретами концертов обществу не помочь», – считает Мучаев.

Ранее Кириенко на XVIII съезде «Единой России» призвал работать с современной молодежной культурой.

В Кремле отмечали, что внимательно следят за ситуацией с отменой концертов некоторых музыкальных коллективов в России.

Ранее был отменен концерт рэпера Хаски в Краснодаре из-за его «деструктивного творчества». Кроме того, запретили концерт электронной группы IC3PEAK в Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде.