Москва и Вашингтон начали переговоры об установке станций ГЛОНАСС в США

Роскосмос приступил к переговорам с американской стороной об установке станций ГЛОНАСС на территории Соединенных Штатов, сообщил представитель госкорпорации Анатолий Красников.

«Мы ставим эти станции по всему миру, в том числе в Бразилии мы поставили, в Южной Америке, в России их, естественно, достаточно много. Ведем переговоры, в том числе с американской стороной, чтобы на территории США поставить», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина могут временно вывести из-под санкций, чтобы он смог посетить США и обсудить дальнейшее сотрудничество с НАСА.

В 2015 году сообщалось, что переговоры о размещении наземной инфраструктуры глобальной навигационной системы ГЛОНАСС ведутся с Китаем, Кубой, Никарагуа и Вьетнамом. В том же году Национальная ассамблея Никарагуа проголосовала за установление российской станции спутникового слежения для мирных целей. Этим обеспокоились Соединенные Штаты.

В прошлом году глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал абсурдными сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы следит за гражданами США с помощью станции ГЛОНАСС из Никарагуа.