Новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу комплексом «Пакет»

В ходе испытаний в Японском море новейший корвет «Громкий» впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет», сообщили в Тихоокеанском флоте (ТОФ).

«По плану испытаний экипаж корабля обнаружил подлодку условного противника, классифицировал ее, установил контакт, а затем поразил средствами комплекса «Пакет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

Также на корабле проверили работу артиллерийской установки А-190. Она поразила парашютные мишени, сброшенные с самолета Ил-38.

Днем ранее «Громкий» впервые принял на борт палубные вертолеты Ка-27ПЛ. Летчики выполнили около 30 взлетов и посадок на палубу корвета в дневное и ночное время.

В начале ноября корвет «Громкий» вышел в акваторию залива Петра Великого на новые испытания с участием авиации.

До этого корвет «Громкий» прошел заводские ходовые испытания.

ТОФ получит восемь кораблей проекта 20380. «Громкий» – второй из них. Предшественник «Громкого» – корвет «Совершенный» – был передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года.