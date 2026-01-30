Финские ученые сообщили о появлении радиоактивных частиц в воздухе

В Финляндии нашли неустановленные радиоактивные частицы в воздухе

Tекст: Мария Иванова

В Финляндии в воздухе были обнаружены радиоактивные частицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK).

Специалисты взяли пробы воздуха в городах Рованиеми, Куопио и Иматра с 12 по 19 января. В опубликованном сообщении говорится: «В пробах воздуха, собранных STUK в середине января в Рованиеми, Куопио и Иматре, содержались радиоактивные вещества в концентрациях, превышающих предел обнаружения. Концентрации были очень низкими и не представляли угрозы для людей или окружающей среды».

В анализируемых пробах были выявлены марганец-54, железо-59, кобальт-60 и ниобий-95. Эти вещества обычно образуются при работе атомных электростанций и могут попадать в воздух, например, в ходе технического обслуживания, однако точный источник появления частиц не установлен.

Специалисты подчеркнули, что подобные выбросы не исходили от финских АЭС. Ведомство продолжает выяснять возможные причины появления радиоактивных элементов в атмосфере, но отмечает, что уровень загрязнения безопасен для людей и окружающей среды.

