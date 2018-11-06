Начались испытания корвета «Громкий» с авиацией

Взгляд
6 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Помогут ли Дагестану миллиарды Сулеймана Керимова

Сулейман Керимов никогда не отказывался от идеи вливания денег в родную республикуФото: Станислав Красильников/ТАСС
Еще один российский миллиардер выразил желание собственными деньгами поднимать малую родину. Теперь речь идет о Сулеймане Керимове и его родном городе – дагестанском Дербенте. Действительно ли миллиарды Керимова помогут расцвету провинциального города? История других подобных проектов в Дагестане заставляет в этом сомневаться. Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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Франция может потерять важную часть территории

Сырьевой придаток Франции бьется за независимостьФото: Theo Rouby/AP/ТАСС
Новая Каледония – бывшее колониальное владение Пятой республики – проводит референдум об отделении от Франции. Этот остров вот уже много лет дает Франции поистине уникальные возможности и преимущества – и одновременно до сих пор служит символом колониального угнетения аборигенов. Потеряет ли Париж одно из своих важнейших заморских владений? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Выборы в Конгресс США всех разозлят

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...

Почему умер «Русский марш»

Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Начались испытания корвета «Громкий» с авиацией

          6 ноября 2018, 09:45

          Текст: Анна Инсарова

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          Новейший корвет «Громкий», который войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в акваторию залива Петра Великого на новые испытания с участием авиации, сообщили в ВВО по ТОФ.

          «На борту корабля – специалисты Амурского судостроительного завода, где строился боевой корабль, а также офицеры отделов и служб штаба ТОФ», – передает РИА «Новости» слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

          По его словам, работу корвета в море обеспечивают спасательный буксир «Фотий Крылов» и морской буксир «МБ-92». Для подтверждения технических характеристик корабля используются вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

          Кроме того, к испытаниям привлекут истребительную авиацию армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

          В конце октября корвет «Громкий» вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания.

          До этого сообщалось, что ТОФ в ближайшее время получит корвет проекта 20380 «Громкий». Всего в состав флота войдут восемь кораблей этого проекта. «Громкий» – второй из них. Его предшественник – корвет «Совершенный» – был передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года.


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