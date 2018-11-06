Начались испытания корвета «Громкий» с авиацией

Новейший корвет «Громкий», который войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), вышел в акваторию залива Петра Великого на новые испытания с участием авиации, сообщили в ВВО по ТОФ.

«На борту корабля – специалисты Амурского судостроительного завода, где строился боевой корабль, а также офицеры отделов и служб штаба ТОФ», – передает РИА «Новости» слова начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

По его словам, работу корвета в море обеспечивают спасательный буксир «Фотий Крылов» и морской буксир «МБ-92». Для подтверждения технических характеристик корабля используются вертолеты Ка-27 и противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ.

Кроме того, к испытаниям привлекут истребительную авиацию армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В конце октября корвет «Громкий» вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания.

До этого сообщалось, что ТОФ в ближайшее время получит корвет проекта 20380 «Громкий». Всего в состав флота войдут восемь кораблей этого проекта. «Громкий» – второй из них. Его предшественник – корвет «Совершенный» – был передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года.