Начались испытания корвета «Громкий»

Новейший корвет «Громкий», который войдет в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), в воскресенье вышел из Владивостока на заводские ходовые испытания, сообщает пресс-служба ТОФ.

Корабль проверят на соответствие заявленным тактико-техническим характеристикам корабля, на работоспособность систем в различных условиях. Испытания пройдут в акватории Японского моря, передает «Интерфакс».

Корвет прибыл с Амурского судостроительного завода во Владивосток для прохождения испытаний в конце августа.

До этого сообщалось, что ТОФ в ближайшее время получит корвет проекта 20380 «Громкий». Всего в состав флота войдут восемь кораблей этого проекта. «Громкий» – второй из них. Его предшественник – корвет «Совершенный» – был передан Тихоокеанскому флоту 20 июля 2017 года.